رئيس وزراء العراق.. الانتخابات ستجرى في موعدها

2021/03/28 | 08:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها، فيما شدد على عدم التراجع عن "مشروع بناء الدولة"....

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