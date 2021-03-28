2021/03/28 | 08:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن اسباب تخفيف اجراءت حظر التجوال، فيما حذرت من صعوبة الموقف الوبائي الحالي.وقال الوزير حسن التميمي في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الموقف الوبائي ما زال صعبا ًنتيجة لعدم الالتزام وتهاون المواطنين بالإجراءات والتعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة".وأضاف التميمي أن "الأسباب الإنسانية دفعت وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة جراء تفشي الوباء، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، بعد أن وضعت شروطاً صارمة من خلال الالتزام بالتعليمات المتعلقة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والجسدي وإلغاء إقامة المناسبات والتجمعات".وأشار إلى أن "المواطن ما زال غير مهتما بخطورة هذا المرض"، لافتا الى أن "الوزارة سجلت إصابة اسر كاملة بالفيروس في قرى وأرياف بغداد والمحافظات، مما أثر في زيادة نسبة الوفيات بين المصابين نتيجة عدم مراجعة المراكز والمؤسسات الصحية".واوضح أن "عدد الاصابات المرتفع، كان متوقعاً، والوزارة كانت دائماً تحذر من موجة جديدة من الفيروس".فيما اكدت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة والبيئة، ربى فلاح حسن، إن "إعادة فتح المولات والمطاعم كانت لمساعدة ذوي الدخل المحدود، مع الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن عن اسباب تخفيف اجراءت الحظر وتحذر من صعوبة الموقف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن عن اسباب تخفيف اجراءت الحظر وتحذر من صعوبة الموقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).