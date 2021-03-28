فرانس برس: قتلى وجرحى بحادثة طعن في كندا.. والشرطة تغرد

2021/03/28 | 08:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر.

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وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة إلى أنه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

وأعلنت الشرطة الكندية مقتل شخص وجرح خمسة آخرين في الاعتداء.

وقال شبكة "سي بي سي" نقلا عن متحدثة إنه جرى نقل ستة أشخاص إلى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وأفاد الرقيب في الشرطة الكندية فرانك تشانغ لفرانس برس أن أحد الجرحى قد توفي، مضيفا أن السلطات "لا تزال تعمل على تحديد هويات الضحايا".

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.

وبثت قناة "سي تي في" مقطع فيديو يظهر اعتقال المشتبه به الذي بدا وقد طعن نفسه في ساقه قبل انهياره واعتقاله على يد رجال الشرطة.

وقالت الشاهدة شايلا دايسون لـ"سي تي في" إنها شاهدت رجلا يطعن امرأة، ولم يظهر أن هناك أي رابط بينهما مع استمرار المهاجم بالطعن بشكل عشوائي.

وقال أندرو كوكينغ الذي يعيش على بعد 500 متر من المكتبة لفرانس برس إن الاعتداء وقع في منطقة هادئة بشكل عام.

وأضاف "رأيت أشخاصا يتلقون الإسعافات الأولية من مسعفين بجوار سيارة وأيضا بجوار مطعم، قبل أن يتم نقلهم على حمالات".

ووصف الأمر بأنه "محزن للغاية، خاصة وأن أحدهم كان طفلا على ما يبدو"، مشيرا إلى أن شقيقه "كان في المكتبة قبل 30 دقيقة فقط من الاعتداء".

- فرانس برس

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