الأمم المتحدة تسعى لجمع 10 مليارات دولار لدعم السوريين المشردين

2021/03/28 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث كبار مسؤولي الأمم المتحدة المانحين الدوليين والدول المجاورة على زيادة المساعدات لملايين السوريين المتضررين بسبب الحرب الأهلية، وفق ما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

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