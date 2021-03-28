يحتوي على شعرات الرسول.. جولة داخل مسجد أبي حنيفة النعمان ببغداد (فيديو)

2021/03/28 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يعد المسجد من أبرز معالم بغداد ويتميز بفريد نقشه، وبقاءه على أسسه التي أقيم عليها، ويعيد تاريخه لما يقرب 959 سنة، وكان سابقا مدرسة صغيرة ثم أقيمت عليها المسجد بجوار الإمام الأعظم.

يتكون المسجد بحسب التقرير من قسمين، قسم للمصلى القديم ويسمى السلجوقي، من عهد السلاجقة في آواخر الدولة العباسية، وتقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، والقسم الثاني على غرار القسم الأول، ونمط بنائه.

وأضاف التقرير أن المسجد كان يحتاج لبعض الترميمات الداخلية والخارجية، وتوسعته، والمدرسة مازالت تعمل بشقيها الحلقية بالإيجازات العلمية مثل الأروقة والحلقات، وتدرس المذهب الحنفي والشافعي، والقسم الثاني هو الدراسات الأكاديمية، ويحتضن الجامع كلية الإمام الأعظم والتي يطمح أن ترقى لجامعة، نظرا لأنها تحتوي على 8 أقسام ولها فروع في 6 محافظات، وطلابها يربو عددهم لما يقارب 5 آلاف، والمسجد يحتوي على العديد من المعالم وبه مقر المجمع الفقهي العراقي والمرجعية لأهل السنة والجماعة.

ولفت التقرير إلى أن المسجد يحتوي على نفائس تاريخية عظيمة ومهمة، على رأسها شعرات النبي – صلى الله عليه وسلم – التي دأبت هذه المدينة على إظهارها مرتين في السنة في ليلة المولد وليلة القدر 27 من رمضان، إضافة لمصاحف ومخطوطات كثيرة والتحف و3 قطع من ستائر الكعبة، وجاري العمل على إقامة تحف ملحق به.

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