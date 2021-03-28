2021/03/28 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لقيت امرأة مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرين، في حادث طعن بشمال فانكوفر بكندا، بعد ظهر أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، وفق ما أفادت به الشرطة، واصفة الحادثة بـ”الشنيعة”.وتم طعن الضحايا داخل وخارج مكتبة لين فالي، فيما تم استدعاء أول المستجيبين إلى مكان الحادث حوالي الساعة الـ13:45 (بالتوقيت المحلي)، كما تم استدعاء فريق التحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امرأة وإصابة عدة أشخاص بحادث طعن في كندا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امرأة وإصابة عدة أشخاص بحادث طعن في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).