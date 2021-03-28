2021/03/28 | 09:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

شهدت سماء العاصمة بغداد، ظاهرة فلكية بانتظار أخرى مساء اليوم الأحد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونشر المتنبئ صادق عطية، 28 آذار 2021، صورة تظهر احتراق "نيزك في سماء العاصمة بغداد ليلة البارحة".

فيما قال في توضيح تابعه "ناس"، إنّ "القمر سيكتمل في سماء العراق هذه الليلة عن الساعة التاسعة و48 دقيقة تحديداً".

وأضاف، أنّ "القمر سوف يكون وقتها في نقطة الحضيض، أي أقرب مسافة من ‎الأرض ليطلق عليه القمر العملاق، مع أنّ الشهر القادم سيشهديكون ظهور أكبر قمر عملاق في 2021".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرتان في سماء العراق: شاهدوا القمر عند ’نقطة الحضيض’ هذه الليلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرتان في سماء العراق: شاهدوا القمر عند ’نقطة الحضيض’ هذه الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).