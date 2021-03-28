أزمة قناة السويس تضع النظام السوري في مأزق

2021/03/28 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السورية إنها بدأت ترشيد الوقود مع استمرار إغلاق قناة السويس لليوم السادس، مما أدى إلى تأخير الشحنات الحيوية وتفاقم نقص النفط في البلاد، وفقا لصحيفة الغارديان.

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