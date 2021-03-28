ولي العهد السعودي يعلن مبادرتين لحماية البيئة بالسعودية والشرق الأوسط

2021/03/28 | 09:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيجري إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق …

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