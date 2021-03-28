في تصريح جديد.. الكاظمي يصف استعراض الفصائل بالمبالغة ومحاولة بائسة

2021/03/28 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الاستعراض العسكري لميليشيات حركة "ربع الله" في العاصمة بغداد أنها أكثر من حجمها وهي محاولة "بائسة" لارباك الوضع في العراق.

وقال الكاظمي في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (28 آذار 2021)، ان "جيشنا تعرض لظلم كبير من قبل المحتل الأمريكي، ولكن الآن بقى قوي ولديه روح معنوية مرتفعة بعد الحرب ضد داعش".

وأضاف، أن "الجيش العراقي الآن أقوى من الماضي بكثير، وسوف يستعيد قوته وسيفرض الأمن على كل الأراضي العراقية"، موضحا ان "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض، فيجب أن نبحث عن فرصة للحياة والعودة والاستمرار".

وعلق الكاظمي، على "استعراض ربع الله ماهو الا رواد مواقع التواصل الإجتماعي ضحايا التكنولوجيا، فينقلون صورا مبالغ فيها"، مبينا أن "هذا الأمر ليس في العراق فقط بل في مختلف دول العالم، فيسعى القائمون على السوشيال ميديا الى تضخيم الأمور".

واشار الى ان "ما حدث من هذه الميليشيا هو محاولة بائسة من مجموعة من الشباب من أجل إرباك الدولة وتصفية الخلافات مع رئيس مجلس الوزراء وليس مع أطراف أخرى".

وتابع انه "منذ تنصي أخذنا قرار أنه لا وجود لمن يريد أن يكون خارج الدولة، الوجود فقط للدولة، أي وجود لسلاح خارج نطاق الدولة لن نسمح به".

N.A

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