2021/03/28 | 09:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مساعد كبير للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه ينبغي للحكومة السعي لتقليل معدل انتشار عدوى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة وإلا ستخاطر بظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات.وقال هيلج براون كبير موظفي مكتب المستشارية في تصريح لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية: “نمر بأخطر مرحلة في الوباء…الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنسيطر عليه”، بحسب رويترز.وأضاف المسؤول الألماني أنه إذا ارتفع عدد حالات الإصابة بوتيرة سريعة مجددا فستزداد مخاطر أن تصبح السلالة الجديدة التالية مقاومة للقاح.وازداد عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة نتيجة سلالة أسرع انتشارا وإجراءات لتخفيف القيود.وارتفع عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا تحذر من ظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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