الكاظمي: استعراض حركة “ربع الله” محاولة “بائسة” لارباك الوضع في العراق

2021/03/28 | 09:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الاستعراض العسكري لميليشيات حركة “ربع الله” في العاصمة بغداد أنها أكثر من حجمها وهي محاولة “بائسة” لارباك الوضع في العراق.وقال الكاظمي في حديث متلفز ان “جيشنا تعرض لظلم كبير من قبل المحتل الأمريكي، ولكن الآن بقى قوي ولديه روح معنوية مرتفعة بعد الحرب ضد داعش”.وأضاف، أن “الجيش …

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