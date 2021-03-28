صحة كردستان تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

2021/03/28 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم وزارة صحة إقليم كردستان آسو حويزي، اليوم الأحد، أن الإقليم سجّل أعلى معدل وفيات وإصابات بكورونا خلال العام الحالي.وقال حويزي في بيان، انه “وفقا للمعلومات الأولية فإنه اليوم تم تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان”، مشيراً إلى “إدخال عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وإن الأسرة في […]

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