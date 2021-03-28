المباشرة بتلقيح المواطنين بلقاح استرازنيكا في ذي قار

2021/03/28 | 09:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، المباشرة بالتطعيم ضد فيروس كورونا في عموم مدن المحافظة، باللقاح الجديد أسترازنيكا .وقال مدير عام الدائرة، صدام الطويل، في تصريح صحفي، إن “دائرة صحة ذي قار خصصت منافذ للتلقيح منتشرة في عموم مدن ذي قار، للبدء بعمليات التلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا بعد وصول نحو […]

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