اقليم كوردستان يسجل اعلى نسبة وفيات بفايروس كورونا

2021/03/28 | 09:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي، اليوم الأحد، أن إقليم كوردستان سجل أعلى نسبة وفيات جراء الاصابة بفايروس كورونا.

وقال الدكتور آسو حويزي خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا تم تسجيل أعلى نسبة إصابات بفايروس كورونا في إقليم كوردستان، مشيرا الى دخول عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وإن اقسام العناية المركزة مكتظة بالمصابين، واذا سارت الامور هكذا فلن يبقى أي مكان لادخال مصابين جدد.

وأضاف: مع الاسف بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية، وبعد مرور 4 أشهر وخلال العام الحالي ولأول مرة فإن حالات الوفاة بسبب فايروس كورونا سجلت رقما قياسيا بـ 11 حالة وفاة في إقليم كوردستان.

ودعا الدكتور آسو حويزي، جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة

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