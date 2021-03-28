انفجار يهز كنيسة في إندونيسيا

2021/03/28 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت الشرطة الإندونيسية، صباح اليوم الأحد (28 آذار2021)، إن انفجارا وقع خارج كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار.

وذكر المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي، في تصريح صحفي، أن "عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار".

وأضاف قائلا "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية، لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.

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