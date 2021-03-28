التطبيعية توجه إنذاراً نهائياً لعدد من الأندية

2021/03/28 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعقررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية توجيه إنذار نهائي إلى عدد من الاندية لعدم التزامها بقرارات خلية الازمة .وذكر بيان للهيأة التطبيعية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن" المسابقات وجهت إنذاراً نهائياً إلى ناديي السماوة والقاسم لعدم الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها سابقاً من قبل اللجنة، وعدم التزامهما بقرارات خلية الأزمة بمنع دخول الجمهور الى الملاعب"، مبيناً أن" في حال تكرار هذه الحالة ستضطر اللجنة لنقل مباريات الفريقين خارج محافظتهما".واضاف ان" اللجنة قررت أيضا توجيه إنذار نهائي لأندية الميمونة والسكر من محافظة ميسان، وأكد والناصرية من محافظة ذي قار، وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات وقرارات خلية الأزمة الحكومية بخصوص منع دخول الجمهور الملاعب، وفي حالة تكرار هذه الحالة سيتم نقل مباريات الفرق المشار إليها خارج محافظاتهم".

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