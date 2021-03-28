ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة والأسواق العراقية

2021/03/28 | 09:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد (28 آذار 2021) بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

144,600

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

144,000

145,000

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البصرة /بورصة

144,400

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اربيل / بورصة

144,900

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