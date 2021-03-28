2021/03/28 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل شركة "تي سي إل" الصينية على تطوير هاتف يجمع لأول مرة بين ميزة الطي والمرونة بحيث يمكن لفه كما تلف ورقة عادية، وذلك موقع لما ذكر موقع "سنت" المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية تعمل على تطوير هاتف قابل للطي واللف في نفس الوقت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة صينية تعمل على تطوير هاتف قابل للطي واللف في نفس الوقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).