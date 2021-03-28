الفتح يعارض القروض بضمانات سيادية لتطوير الكهرباء: تحوم حولها شبهات فساد وهدر أموال تذهب لجيوب الفاسدين

2021/03/28 | 09:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف الفتح رفضه لقروض بضمانات سيادية لتطوير قطاع الكهرباء، مؤكدا ان مئات مليارات الدولارات صرفت على القطاع الكهربائي كانت نتيجتها مشاريع فاشلة وخدمات سيئة.التحالف الذي يقوده هادي العامري، قال في بيان صادر عنه: “لقد صرفت مئات المليارات من … Readmore

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