الوفد التفاوضي الكردي يعود الى بغداد لبحث تمرير قانون الموازنة الاتحادية بالتوافق

2021/03/28 | 09:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث تمرير مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية.وقال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني إن وفد إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني وصل إلى … Readmore

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