«فيتش» ترفع تصنيف العراق الائتماني بعد إجراءات تخفيض سعر الصرف

2021/03/28 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رفعت وكالة فيتش الدولية، تصنيف العراق الائتماني من نظرة سلبية الى مستقر على المدى البعيد.

ويعود ارتفاع تصنيف العراق الى التأثير المباشر لقرار تخفيض سعر الصرف على المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية التي تتمحور في تخفيض عجز ميزان المدفوعات وتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي كذلك تخفيض عجز الموازنة فضلاً عن المحافظة على الاحتياطي الأجنبية.

واشارت الوكالة الى أن ذلك يستند "بشكل رئيسي الى قرار تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 22.6% خلال نهاية سنة 2020، إضافة الى تحسن أسعار النفط وإقرار الحكومة الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي".

واوضحت أن "تخفيض سعر صرف الدينار العراقي قد ادى الى تخفيض الطلب على السلع والخدمات المستوردة مما أدى تلقائيا الى تخفيض الطلب على الدولار وتخفيض عجز الحساب الجاري، وبالتالي المحافظة على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي".

واضافت الوكالة: "ارتفعت قيمة إيرادات الحكومة من مبيعات تصدير النفط بسبب زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط وتخفيض سعر صرف الدينار العراقي، وارتفعت قدرة الحكومة على تغطية النفقات ورواتب القطاع العام، اذ تشكل مبيعات النفط بالعملة الأجنبية حوالي 89% من إيرادات الموازنة".

ولفتت الى أن "هذا ما أدى الى انخفاض عجز الموازنة المتوقع لسنة 2021 نسبة الى الناتج المحلي من 16.5% الى 5%".

وأكدت أن "تخفيض سعر صرف الدينار العراقي وما يتبعه من برامج لدعم الفئات الاجتماعية من شأنه ان يزيد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للاقتصاد العراقي ويحافظ على الاستقرار النقدي، وهذا ما يفيد في استقطاب رؤوس الأموال وطمأنتها نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية العراقية وزيادة فرص النمو الاقتصادية."

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