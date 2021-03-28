النائب المستقل سعد المطلبي يؤكد ان الامور تتجه نحو تمرير الموازنة بالاغلبية

2021/03/28 | 09:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب المستقل سعد المطلبي أن الأمور متجهة نحو تمرير الموازنة بالإغلبية، متحدثا عن وجود إرادة برلمانية على ذلك.وقال النائب المستقل سعد المطلبي: إن اغلب الكتل العربية تتحدث عن نقطتين، الاولى، الدولار وقيمته، فبالتأكيد لمجلس النواب الحق بالرقابة والاشراف … Readmore

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