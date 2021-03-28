وزير الصحة: قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ستكون سارية في شهر رمضان المبارك

2021/03/28 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد وزير الصحة حسن التميمي، أن الموقف الوبائي ما زال صعبا ًنتيجة لعدم الالتزام وتهاون المواطنين بالإجراءات والتعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة.وأضاف التميمي في حديث لـ “جريدة الصباح”، واطلع عليه ” النور نيوز” أن “الأسباب الإنسانية دفعت وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى تخفيف الإجراءات والقيود …

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