2021/03/28 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفع سعر صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاحد، في بورصة بغداد – بورصة الكفاح وسجل سعر صرف الدولار 1 = 1446 دينار عراقي، وكل 100دولار تساوي 144,600 دينار.فيما بلغ سعر الصرف في المصارف التي تبيع بالفرد 144,000 شراء و 145,000 بيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار في بورصة بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر صرف الدولار في بورصة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).