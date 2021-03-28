توقعات حالة الطقس في العراق خلال ’’منتصف شعبان’’ والأيام التي تليه

2021/03/28 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق خلال اليوم ويوم غد الاثنين الذي سيكون "المنتصف من شهر شعبان" والأيام التي تليه.

ووفقاً لتوقعات الهيأة، فإن "الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

وأشارت الهيأة إلى أن "الطقس سيكون يوم غد الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، وكذلك سيكون الطقس في يوم الثلاثاء المقبل".

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع حتى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع فرصة لوجود زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، بعضها بالمنطقة الشمالية وأخرى في الجنوبية.

يتبع.



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