أسعار صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية والصيرفات

2021/03/28 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، خلال تعاملات اليوم الاحد.وجاءت أسعار صرف الدولار لهذا اليوم كالاتي:بغداد - بورصة الكفاح 144,600 مقابل كل 100$السعر في الصيرفات ( تقريبي) 144,000 مقابل كل 100$ 145,000 مقابل كل 100$البصرة /بورصة 144,400 مقابل كل 100$اربيل / بورصة 144,900 مقابل كل 100$

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