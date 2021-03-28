2021/03/28 | 10:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت الشركة التكنولوجية الرائدة “سامسونغ إلكترونيكس” مؤخرا، عن أول وحدات ذاكرة تخزين عشوائي DDR5 بحجم 512 غيغابايت في العالم، هذه الوحدات مجمعة باستخدام تقنية “HKMG”، وهي أسرع بعدة مرات من DDR4، كما أنها أقل استهلاكا للطاقة.وتهدف الذاكرة الجديدة، إلى تلبية المتطلبات المتعطشة للحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بالإضافة إلى تطبيقات تحليل البيانات، حسبما نشرت الشركة على موقعها الإلكتروني.ويحتوي شريط ذاكرة واحد من “سامسونغ إلكترونيكس” على ثماني طبقات من رقائق DRAM، لكل منها ذاكرة بسعة 16 غيغابايت.وبذلك تمكنت الشركة المصنعة من زيادة تكوين الدائرة المصغرة إلى أقصى حد وجعل الحجم الإجمالي للذاكرة 512 غيغابايت.في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ تكشف عن ذاكرة تخزين غير مسبوقة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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