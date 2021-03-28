مروان حسين يطمئن الجماهير ويحدّد فترة غيابه

2021/03/28 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

يجري مهاجم فريق الشرطة بكرة القدم مروان حسين عملية جراحية تجميلية على مستوى الوجه بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام نادي أمانة بغداد في بطولة الكأس.

وقال حسين في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إنه " سيجري عملية جراحيه في أحد مستشفيات بيروت"، مبيناً أن "فترة غيابه عن الملاعب سيحددها تقرير الطبيب المختص الذي سيشخّص الحالة ".

وتابع حسين قائلا: إن " من أجرى هذه العملية سابقاً لم تتجاوز فترة غيابه أكثر من شهر، وأطمئن الجماهير الرياضية ان فترة غيابي سوف لن تتجاوز هذه الفترة"، مضيفاً أن" إدارة نادي الشرطة قدَّمت له جميع أشكال الدعم كما قامت بتسهيل إجراءات السفر الى بيروت لغرض إجراء العملية ".

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