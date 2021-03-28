14 مصابا في هجوم انتحاري على كنيسة بإندونيسيا

2021/03/28 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه خارج كاتدرائية مكتظة للروم الكاثوليك في جزيرة سولاويزي الإندونيسية خلال قداس أحد الشعانين، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا في اليوم الأول من أسبوع الآلام في عيد الفصح.

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