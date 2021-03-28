تراجع اسعار الدولار في الاسواق العراقية

2021/03/28 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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انخفضت أسعار الدولار، الاحد، مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم في بورصة الكفاح،( 28 اذار 2021) 145،00 دينارا، وبلغ سعر الشراء 144,500 فيبما كانت اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر البيع :

سعر الشراء : 143,500

144 بيع

شراء 143.500

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