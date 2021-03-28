نائب: هيئة التقاعد تدار من قبل منتسب في وزارة الدفاع

2021/03/28 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب عضو مجلس النواب كاظم الشمري، اليوم الأحد، وزير المالية علي علاوي بالتدخل ووضع حد لما سماها “التجاوزات المستمرة” في هيئة التقاعد، قائلاً إن هذه الهيئة “أصبحت تدار من قبل منتسب في حماية رئيس الهيئة، وهذا المنتسب تجرأ على الاعتداء بالضرب على مدير أحد فروع الهيئة”.وقال الشمري في بيان، إنه “من المؤسف أن هيئة التقاعد الوطنية مصابة بلعنة الرئاسات التي كل منها تدير الهيئة بحسب مزاجها، وآخر أخبار هذه الهيئة أنها أصبحت وللأسف تدار من قبل منتسب في وزارة الدفاع يعمل ضمن حماية رئيس الهيئة، وهذا المنتسب هو من يقرر وهو من يوعز إلى رئيس الهيئة بالتوقيع وعدم […]

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