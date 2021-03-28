2021/03/28 | 10:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جديد..ارتفاع سعر صرف الدولار في بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مصدر، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 144600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي فيما سجلت بورصة الحارثية 144550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 144500 دينار عراقي.

وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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