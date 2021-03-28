من جديد.. ارتفاع سعر صرف الدولار في بغداد

ارتفاع سعر صرف الدولار في بغداد
ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية في بغداد.
وقال مصدر، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 144600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي فيما سجلت بورصة الحارثية 144550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 144500 دينار عراقي.
وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
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