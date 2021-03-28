قطع الطوق الثالث المؤدي الى مركز كربلاء المقدسة

2021/03/28 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قطعت القوات الامنية، اليوم الاحد، الطوق الثالث المؤدي الى مركز مدينة كربلاء المقدسة تزامنا مع احياء الزيارة الشعبانية.

ووجهت القيادات الامنية بتسهيل دخول الطلبة والتلاميذ لاداء الامتحانات للمدارس في داخل مركز المدينة.

واخذت القوات الامنية على عاتقها ارشاد الزائرين بالالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من وباء كورونا بتوجيه من القيادات العليا.

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