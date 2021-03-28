استنكار دولي غداة اليوم الأكثر دموية في بورما منذ الانقلاب

2021/03/28 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل المتظاهرون مجددا الى الشوارع الأحد في بورما غداة يوم القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب في الأول شباط/فبراير مع مقتل 90 شخصا على الأقل بينهم عدة أطفال، في أعمال عنف نددت بها المجموعة الدولية بشدة.وكان الناشطون من أجل إعادة … Readmore

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