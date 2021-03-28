شرطة كربلاء تجري ممارسة امنية استعداداً لتأمين الزيارة

2021/03/28 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت استعدادها النهائي لتوفير أقصى درجات الحماية للزائرين مع دخول وقت الذروة لزيارة النصف من شعبان.

وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقته "السومرية نيوز" أنه تم إجراء ممارسة أمنية شملت أفواج الطوارئ وتطبيق الخطة المعدة لزيارة النصف من شعبان وأهم النقاط والملاحظات التي سيتم تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع.

وأكدت المديرية أنها على أهبة الاستعداد لأي ظرف طارئ لغرض الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية التي من شأنها حماية مدينة كربلاء والزائرين على حد سواء وفرض القانون.

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