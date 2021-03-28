شرطة صلاح الدين تعثر على مقذوفات واعتدة خلال عملية تفتيش

2021/03/28 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين اليوم الاحد عن تنفيذ حملات للتفتيش عن مخلفات داعش الارهابي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" أن قوة مشتركة من فوج سوات، والفوج التكتيكي نفذت واجبا لتأمين الحماية لجماعة تجريف الجزرات في قرية البودور بقضاء تكريت.فيما تمكن قسم شرطة تكريت من العثور على عتاد عيار ٢٣ ملم من مخلفات داعش الإرهابي.

وأضافت المديرية إن مفارز شعبة قوة الواجب وأثناء التفتيش في قاطع المسؤولية بمنطقة الديوم عثرت على قنابر هاون مع قذائف مدفع ١٢٢ ملم وصواريخ قاذفة.

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