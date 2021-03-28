هيئة قناة السويس لا تستثني الخطأ الفني أو البشري وراء جنوح سفينة الحاويات

2021/03/28 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم باسم ابو العباس / محمد أبو العينين في السويس قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع السبت إن سوء الأحوال الجوية لم يكن السبب الرئيسي لجنوح سفينة الحاويات الضخمة بالمجرى المائي مشيرًا إلى احتمال وجود خطأ فني أو بشري … Readmore

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