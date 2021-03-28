واشنطن تندد بعقوبات صينية “لا أساس لها” على مسؤولين أميركيَّين بسبب قضية شينجيانغ

2021/03/28 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت من أن العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولين أميركيين اثنين على خلفية انتهاكات بكين بحق أقلية الأويغور “لا أساس لها”، معتبرا انها لن تؤدي الا لمزيد من التدقيق في “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ.… Readmore

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