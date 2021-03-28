صحة الاقليم: المستشفيات ستمتلئ بوفيات كورونا

2021/03/28 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان، آسو حويزي، اليوم الأحد ان نسبة الاصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل كبير، مشيرا الى ان الاقليم سجل اعلى معدل للوفيات خلال العام الحالي.وقال حويزي في بيان انه تم ادخال عدد كبير من المصابين الى المستشفيات والأسرة في العناية المركزة ستمتلأ قريبا ولن تبقى أمكنة لمصابين آخرين.واكد …

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