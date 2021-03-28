وزير النفط يكشف عن “اتفاق عملاق” مع شركة فرنسية لتطوير حقول الغاز

2021/03/28 | 10:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، ان العراق يناقش “اتفاقا عملاقا” مع شركة توتال سي أي الفرنسية لبناء منشآت بنية تحتية كبيرة وتطوير حقول النفط وإنتاج الغاز، فيما لفت إلى أن البلاد تحاول تنويع وارداتها من الغاز.وقتاعبد الجبار في تصريح صحفي، إن “العراق يناقش اتفاقا عملاقا مع شركة توتال سي أي الفرنسية العملاقة لبناء منشآت بنية تحتية كبيرة وتطوير حقول النفط وإنتاج الغاز”.وأوضح الوزير، أنه “يتوقع أن يتم الانتهاء من العقد قبل شهر تموز، وسوف تقوم العلاقة مع توتال على استهداف الصناعة منخفضة الكربون والاستيلاء على جميع الغاز المشتعل، ومن المقرر أن تنتج 1 غيغا […]

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