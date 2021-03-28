المالية النيابية: جميع الخلافات حول الموازنة تتجه نحو الحل

2021/03/28 | 10:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم الاحد، للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، حسبما اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة الموازنة والاطلاع على رأي الكتل حول المواد الموجودة في مشروع القانون.

واوضح: ان اغلب الخلافات التي كانت موجودة حول مواد الموازنة تتجه نحو الحل بما في ذلك حصة اقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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