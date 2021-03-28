خانقين..انطلاق اول رحلة للدراجات الهوائية

2021/03/28 | 10:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية قائممقام قضاء خانقين، انطلقت اولى رحلات كروب المثقفين الاسبوعية للدراجات الهوائية.

وانطلق اعضاء الكروب التابع لمديرية الثقافة والفنون في خانقين والذين زاد تعدادهم عن عشرين متسابقا، من امام كورنيش الوند باتجاه منطقة كهريز.. حيث استغرقت الرحلة اكثر من الساعة ونصف الساعة.



وتراوحت اعمار المشاركين بين السن 13 والسن 30، حيث تضمنت كلا الجنسين..

واوضح عباس محمد علي الاركوازي لـPUKmedia الهدف من النشاط المذكور اذ قال: نهدف من وراء هذا النشاط الحضاري تعميق الاواصر الاجتماعية بين العوائل وابناء المدينة وزيادة الوعي الرياضي فضلا عن قضاء وقت ممتع بين اعضاء الكروب وفي ضل الاجواء الربيعية التي تتمتع بها مدينة خانقين..



كما واعلن ان باب الرحلة مفتوح لكل العوائل والفئات العمرية ولكلا الجنسين..

وقبل بدء الرحلة التقينا بالطفلة يارا سربست التي شاركت مع والدها الاعلامي سربست برزو اذ عبرت عن فرحتها قائلة اشعر بالسعادة لمزاولة رياضتي المفضلة مع الكروب وشاركت من اجل الاستمتاع من خلال ممارسة هوايتي وهي ركوب الدراجات..

ومن جانبه اعرب الشاب علي يونس عن شكره للقائمين بنتظيم الرحلة مؤكدا حرصه على المشاركة في كل الرحلات الاسبوعية داعيا المواطنين المشاركة الفعالة في هذه الفعالية الممتعة حسب قوله.

PUKmedia مكتب خانقين/ عباس حميد رشيد

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