’’خمس فئات ممنوعة’’.. صحة الكرخ: كل من يصل لمراكز التطعيم وأكمل الـ 18 سيحصل على اللقاح

2021/03/28 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، إن كل المراكز الصحية التي استلمت اللقاح تقوم بتطعيم كل شخص يصل لها من دون تسجيل على المنصة شرط تتوفر فيه شروط السلامة.

وذكر الحجامي في تدوينة توضيحية أطلعت عليها (بغداد اليوم)، "تصلني كثير من الاستفسارات حول المشمولين باللقاح وهل هو فقط للمسجلين عن طريق المنصة الالكترونية وغيرها من الاستفسارات، وهنا اود ان أوضح، أن كل من يصل للمراكز التي يعطى فيها اللقاح من الذين أكملوا عمر 18 سنة سوف يتلقى اللقاح سواء كان مسجلا على المنصة أم لا، واما الذين لديهم إصابات سابقة واكتسبوا الشفاء ومضت عليهم مدة على الاقل شهران بإمكانهم اخذ اللقاح".

وأضاف، أما الأشخاص الممنوعين من اخذ اللقاح، هم "النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والاشخاص المصابون بأمراض مناعية ويتناولون ادوية مثبطة للمناعة والاشخاص اللذين يتناولون علاج الكورتزون بجرع عالية يوقف الكورتزون ويعطى اللقاح بعد 3 اشهر من إيقافه، منوها أنه، مع ملاحظة احتمال نفاد الوجبة الحالية".

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