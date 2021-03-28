كردستان يدق ناقوس الخطر: سجلنا أعلى معدل وفيات بكورونا وقد لا نستقبل مصابين جدد

2021/03/28 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان، آسو حويزي، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، تسجيل الإقليم أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا خلال العام الحالي 2021، فيما أشار إلى أن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، لن يبقي مكاناً لإدخال مصابين جدد في مراكز العلاج والمستشفيات.

وقال حويزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا، فتم تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا في إقليم كردستان".

وأشار إلى "دخول عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات"، مبيّناً أن "أقسام العناية المركزة مكتظة بالمصابين، وإذا سارت الأمور هكذا، فلن يبقى أي مكان لإدخال مصابين جدد".

وأضاف قائلاً: "مع الأسف بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية، وبعد مرور 4 أشهر وخلال العام الحالي ولأول مرة، فإن حالات الوفاة بسبب فايروس كورونا سجلت رقما قياسيا بـ 11 حالة وفاة في إقليم كردستان".

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة في كردستان، "جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا".

وارتفعت أرقام إصابات كورونا في العراق بشكل عام خلال الفترة الاخيرة، بعد ما سجلت وزارة الصحة لثلاثة أيام على التوالي حصيلة تفوق الـ6 آلاف إصابة يومياً، في أرقام تعد الأعلى بالإصابات منذ دخول الوباء إلى العراق.

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