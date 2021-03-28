الأردن تحاكم 13 متهما في حادثة مستشفى السلط

2021/03/28 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" في الأردن بأن محكمة صلح عمّان تباشر، الأحد، محاكمة 13 شخصا متهمين بالتسبب في وفاة 7 أشخاص بحادثة مستشفى الحسين الحكومي بالسلط.

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