2021/03/28 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

1156 مشاهدة

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، حالة الطقس في عموم مناطق العراق خلال اليوم ويوم غد الاثنين الذي سيكون "المنتصف من شهر شعبان" والأيام التي تليه.

ووفقا لتوقعات الهيأة، فان "الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون اليوم صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، وفي الجنوبية سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

واشارت الهيأة الى ان "الطقس سيكون يوم غد الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع قليلا، وكذلك سيكون الطقس في يوم الثلاثاء المقبل".

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع حتى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع فرصة لوجود زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، بعضها بالمنطقة الشمالية وأخرى في الجنوبية.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس والامطار خلال الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس والامطار خلال الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).