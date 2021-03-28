النائب كاظم الشمري: هيئة التقاعد الوطنية تدار من قبل منتسب في وزارة الدفاع اعتدى بالضرب (الصفع او الراشدي) على مدير أحد فروع الهيئة

2021/03/28 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب كاظم الشمري وزير المالية

بالتدخل ووضع حد للتجاوزات المستمرة في

هيئة التقاعد الوطنية، مبيناً ان هذه

الهيئة المهمة أصبحت تدار من قبل منتسب

في حماية رئيس الهيئة، وهذا المنتسب

تجرأ على الاعتدا

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