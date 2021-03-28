اعتقال سبعة عناصر من داعش في نينوى

2021/03/28 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الاحد،

باعتقال سبعة عناصر من داعش في

المحافظة.

وقال المصدر ، أن "القوات الأمنية تمكنت

من اعتقال (7) من ابرز عناصر تنظيم داعش

في مدينة الموصل القديمة".

وأوضح، أن "عملي

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