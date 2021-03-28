في حضرة السيستاني (دام ظله)

2021/03/28 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لم يستطع الكثيرون ممن تابعوا زيارة

قداسة البابا فرنسيس للعراق ان يكبحوا

مشاعرهم و دموعهم خاصة اثناء زيارته

لكنيسة سيدة النجاة الشهيدة والقُداس

الذي اقامة في هذه الكنيسة التي شهدت

مج

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